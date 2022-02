Débat «Les sirènes de la finance verte» Théâtre Pitoëff, 9 mars 2022, Genève.

Théâtre Pitoëff, le mercredi 9 mars à 18:30

Banques et institutions publiques ont senti la vague verte venir. Depuis quelques années, elles n’ont que deux mots à la bouche : finance durable. Mais que cache réellement l’appellation «finance durable» ? Les journalistes François Pilet et Marie Maurisse se sont plongé·es dans les rouages de la finance durable en Suisse et en Europe, ils ont décortiqué les fonds d’investissement éthiques vendus par les banques. La réalité qu’il et elle ont découverte n’a rien à voir avec les produits financiers «verts» annoncés par les institutions bancaires. Alors l’industrie financière sera-t-elle le nouveau fer de lance de la vague verte ? Dans le prolongement du film La Finance lave plus vert, François Pilet et certain·es de ses interlocuteur·trices poursuivront leur réflexion sur la réalité de la finance durable. Que ce soit en plaçant nos économies ou par le biais de nos assurances sociales, les promesses de la finance verte nous concernent tous·tes. En tant que citoyen·ne, puis-je avoir une influence ?

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Débat précédé du film «La Finance lave plus vert» de Matteo Born & Romain Girard

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



