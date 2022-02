Débat « Les enfants de Daech, celles et ceux que personne ne veut voir » Théâtre Pitoëff, 5 mars 2022, Genève.

Débat « Les enfants de Daech, celles et ceux que personne ne veut voir »

Théâtre Pitoëff, le samedi 5 mars à 16:00

Malgré les appels répétés des instances internationales et des ONG, de nombreux États refusent encore de rapatrier leurs ressortissant·es enfants des camps nord-syriens d’Al-Hol et Al-Roj. Dans son rapport de septembre dernier, l’ONG Save the Children estimait à environ 40 000 le nombre d’enfants bloqué·es dans le pays en guerre. Ils et elles ne sont pas responsables des actes de leurs parents et pourtant leurs droits les plus fondamentaux leur échappent : droit à la santé, droit à l’éducation… Pour respecter les obligations et engagements internationaux, il est indispensable que les États procèdent sans plus tarder au rapatriement, à la réadaptation et à l’intégration des enfants. Le passionnant documentaire Children of the Enemy suit le parcours de Patricio Galvez, un musicien chilien et suédois parti à la recherche de ses 7 petits-enfants dans le camp d’Al-Hol.

Plein Tarif : 15CHF Tarif Réduit et Jeune : 10CHF Tarif 20ans/20 francs : 8CHF

Débat précédé du film « Children of the Enemy » de Gorki Glaser-Müller.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



2022-03-05T16:00:00 2022-03-05T19:00:00