Débat «L’arme du droit pour défendre le Rhône» Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Débat «L’arme du droit pour défendre le Rhône» Théâtre Pitoëff, 11 mars 2022, Genève. Débat «L’arme du droit pour défendre le Rhône»

Théâtre Pitoëff, le vendredi 11 mars à 20:45

Les initiatives qui plaident pour une reconnaissance des droits de la nature se multiplient:le fleuve Whanganui en Nouvelle Zélande est désormais une “personne juridique” ; le Rhône pourrait suivre, mais en la matière l’Europe est à la traîne. L’Appel du Rhône veut combler ce retard. Le droit actuel montre des lacunes et ne permet pas d’enrayer le changement climatique ; il est fondé sur la notion de réparation des dommages commis, mais pas sur la préservation ou la prévention. Alors que le nouveau paradigme qui permet d’attribuer une personnalité juridique à une entité naturelle permet «de prévenir les futurs dommages face à la crise climatique en amont, plutôt que d’agir après les catastrophes», explique Valérie Cabanes, juriste en droit international. En Nouvelle-Zélande comme en Inde, trois fleuves, dont le Gange, viennent d’être dotés d’une «personnalité juridique». Et en Suisse ? Une mobilisation citoyenne, initiée par l’association Id-eau, a été lancée en septembre 2021 pour donner au Rhône les moyens légaux de se défendre. Pour son directeur, Frédéric Pitaval, il faut “bouleverser les idées dominantes” et faire évoluer le droit pour qu’il puisse répondre à l’urgence climatique.

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Débat précédé du film «Invisible Demons» de Rahul Jahin. Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:45:00 2022-03-11T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Pitoëff Adresse Rue de Carouge 52, 1205 Genève Ville Genève lieuville Théâtre Pitoëff Genève

Théâtre Pitoëff Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Débat «L’arme du droit pour défendre le Rhône» Théâtre Pitoëff 2022-03-11 was last modified: by Débat «L’arme du droit pour défendre le Rhône» Théâtre Pitoëff Théâtre Pitoëff 11 mars 2022 genève Théâtre Pitoëff Genève

Genève