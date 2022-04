Débat – La souveraineté des nations en Europe La Maison de l’Europe de Landes – WIPSEE Pontonx-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Landes

Pontonx-sur-l'Adour

Débat – La souveraineté des nations en Europe La Maison de l’Europe de Landes – WIPSEE, 11 mai 2022, Pontonx-sur-l'Adour. Débat – La souveraineté des nations en Europe

La Maison de l’Europe de Landes – WIPSEE, le mercredi 11 mai à 18:30

Cet évènement fera également l’objet d’un débat entre l’auteur du livre ainsi que 3 intervenants qui seront : Séverine Gallais, Mathieu Ducamp et un élu local en la personne de Dominique Urolategui (maire de Pontonx). Le débat traitera des différents sentiments d’appartenance de nations européennes à l’UE.

Entrée libre

Présentation de l’ouvrage de Nicolas Leron intitulé “Souveraineté, l’obsession des nations”. La Maison de l’Europe de Landes – WIPSEE 5 rue de Lesbordes, Pontonx Pontonx-sur-l’Adour Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T18:30:00 2022-05-11T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pontonx-sur-l'Adour Autres Lieu La Maison de l'Europe de Landes - WIPSEE Adresse 5 rue de Lesbordes, Pontonx Ville Pontonx-sur-l'Adour lieuville La Maison de l'Europe de Landes - WIPSEE Pontonx-sur-l'Adour Departement Landes

La Maison de l'Europe de Landes - WIPSEE Pontonx-sur-l'Adour Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontonx-sur-ladour/

Débat – La souveraineté des nations en Europe La Maison de l’Europe de Landes – WIPSEE 2022-05-11 was last modified: by Débat – La souveraineté des nations en Europe La Maison de l’Europe de Landes – WIPSEE La Maison de l'Europe de Landes - WIPSEE 11 mai 2022 La Maison de l'Europe de Landes - WIPSEE Pontonx-sur-l'Adour Pontonx-sur-l'Adour

Pontonx-sur-l'Adour Landes