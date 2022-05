Débat la jeunesse européenne en ébullition Lycée Saint Jacques de Compostelle Dax Catégories d’évènement: Dax

Discussion ouverte entre les jeunes et les intervenants autour de 2 thématiques qui sont la citoyenneté européenne et l’Europe face aux crises. Les intervenants seront Séverine Gallais accompagnée de 2 jeunes membres de l’association des “Jeunes européens” Bordeaux. Des questions autour des 2 thématiques citées ci-dessus seront posées par les lycéens et débattues par l’ensemble des participants.

être en Terminale au lycée St Jacques de Compostelle

