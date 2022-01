Débat : La fin et les moyens Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Débat : La fin et les moyens Librairie Publico – Paris, 29 janvier 2022, Paris. Débat : La fin et les moyens

Librairie Publico – Paris, le samedi 29 janvier à 16:30

Besoin physiologique, l’alimentation dépend des ressources et des capacités techniques existantes, mais elle est plus encore une construction sociale, règlementée autour de tabous, au service de l’identité sociale. Parallèlement, dans les représentations classiques, le Capitaliste est un ogre insatiable nourri par une masse de hères faméliques, tandis que l’idéal anarchiste serait un banquet d’égaux, frugal et convivial. Ces dimensions se retrouvent aujourd’hui dans un système globalisé de production, et de consommation, qui conjugue les dépossessions des individus et groupes sociaux, contrariant les projets d’autonomie, et vis-à-vis duquel les véganismes veulent voir dans le régime alimentaire, la cohérence d’un militantisme radical. En articulant ces différents niveaux (et d’autres encore comme la grève de la faim – refus de s’alimenter – comme mode d’action, ou bien la réactualisation du refus de l’alcool comme éthique anarchiste), le n°47 de Réfractions tente de dégager, aujourd’hui ce qui pourrait être un point de vue anarchiste sur l’alimentation, sur les résistances à y mener ou les projets d’émancipation a y construire.

Accès libre dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur

Présentation-débat du n°47 de la revue Réfractions Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T16:30:00 2022-01-29T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Librairie Publico - Paris Adresse 145 rue amelot 75011 paris Ville Paris lieuville Librairie Publico - Paris Paris Departement Paris

Librairie Publico - Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Débat : La fin et les moyens Librairie Publico – Paris 2022-01-29 was last modified: by Débat : La fin et les moyens Librairie Publico – Paris Librairie Publico - Paris 29 janvier 2022 Librairie Publico - Paris Paris Paris

Paris Paris