Débat « La fin de vie, parlons-en ? »

2023-01-19 19:00:00 – 2023-01-19 20:30:00

Côte-d’Or Sombernon EUR 0 0 On aimerait tous se cacher pour éviter le sujet… Pourtant chacun de nous est concerné.

Venez poser vos questions et débattre avec nous ! +33 3 80 33 40 01 avenue de la Brenne Espace BRENNE Sombernon

