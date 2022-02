Débat «Jeunes débouté·es de l’asile à Genève: quelle insertion?» Théâtre Pitoëff, 10 mars 2022, Genève.

Débat «Jeunes débouté·es de l’asile à Genève: quelle insertion?»

Théâtre Pitoëff, le jeudi 10 mars à 20:15

Selon un rapport de 2021 de l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers et de la Coordination asile.ge, Genève compte à ce jour une soixantaine de jeunes débouté·es ; leur procédure d’asile s’est soldée par une réponse négative des autorités suisses. Après des années d’intégration, de formation et de travail, leurs perspectives sont réduites à néant. Ces jeunes vivent à Genève et la plupart y resteront. Elles·Ils perdent pourtant le droit de se former et de travailler et tombent à la charge du Canton. Engagée à leurs côtés, la société civile appelle à un changement durable en matière de politique pour leur ouvrir des perspectives de régularisation. Les jeunes personnes migrantes déboutées ne sont pas le problème; elles sont la solution. Le documentaire Mebrahtu, réalisé par Béatrice Guelpa, suit le parcours d’un requérant d’asile non accompagné qui, après des années d’intégration en Suisse, a vu sa demande d’asile refusée et se retrouve à nouveau contraint à l’exil.

Débat précédé du film «Mebrahtu» de Béatrice Guelpa.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



