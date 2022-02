Débat «Israël-Palestine:Comment nommer les crimes ?» Théâtre Pitoëff, 6 mars 2022, Genève.

Débat «Israël-Palestine:Comment nommer les crimes ?»

Théâtre Pitoëff, le dimanche 6 mars à 17:30

Une guerre des mots se superpose au conflit israélo-palestinien. Il ne s’agit pas seulement de propagande mais, de désaccords profonds sur la manière de nommer les crimes commis de part et d’autre. L’État d’Israël a-t-il mis en place un système d’apartheid dans lequel les Palestinien·nes seraient des citoyen·nes de seconde zone ? La question déchaîne les passions, car pour beaucoup toute utilisation du mot apartheid est non seulement erronée mais porte aussi la marque d’un antisémitisme déguisé. Pourtant des faits sont là, documentés par Human Rights Watch et Amnesty International qui, dans leurs rapports respectifs, parlent d’apartheid. Parallèlement, comment qualifier les attentats qui ciblent les civil·es? Le film Blue Box apporte une lumière nouvelle sur un épisode controversé de l’histoire israélienne : l’acquisition et l’appropriation des terres palestiniennes par les colons. Débarrasser les mythes et le langage de leur charge idéologique conflictuelle permet un travail de vérité et ouvre peut-être la voie au dialogue.

Débat précédé du film «blue box» de Michal Weits

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



2022-03-06T17:30:00 2022-03-06T21:15:00