Débat « Guerre et paix en Colombie : sortir de l’impasse de la haine » Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Débat « Guerre et paix en Colombie : sortir de l’impasse de la haine » Théâtre Pitoëff, 6 mars 2022, Genève. Débat « Guerre et paix en Colombie : sortir de l’impasse de la haine »

Théâtre Pitoëff, le dimanche 6 mars à 20:30

Fin 2016, après de longues années de négociations, le gouvernement colombien et la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), représentée par son chef Rodrigo Londoño, signent les accords de paix de La Havane. Cette ambitieuse feuille de route, saluée par la communauté internationale, vise à sortir du conflit, entamer des réformes étatiques profondes et réconcilier le pays après des décennies de violence extrême. 5 ans plus tard, la guérilla est effectivement démilitarisée et transformée en parti politique. Les procès contre les crimes commis de part et d’autre continuent, tout comme la réintégration des ancien·nes combattant·es. Cependant, l’implémentation des accords de paix est loin d’être réalisée et la réconciliation tant désirée se fait attendre. Il est essentiel pour la Colombie de réussir à tourner la page. Mais comment atteindre le pardon, la paix et la réconciliation après des années de guerre civile ?

Plein Tarif : 15CHF Tarif Réduit et Jeune : 10CHF Tarif 20ans/20 francs : 8CHF

Débat précédé du film « Jungle rouge » de Juan José Lozano & Zoltán Horváth Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T20:30:00 2022-03-06T23:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Pitoëff Adresse Rue de Carouge 52, 1205 Genève Ville Genève lieuville Théâtre Pitoëff Genève

Théâtre Pitoëff Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Débat « Guerre et paix en Colombie : sortir de l’impasse de la haine » Théâtre Pitoëff 2022-03-06 was last modified: by Débat « Guerre et paix en Colombie : sortir de l’impasse de la haine » Théâtre Pitoëff Théâtre Pitoëff 6 mars 2022 genève Théâtre Pitoëff Genève

Genève