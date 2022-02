Débat « Guerre d’Algérie : le nécessaire droit à la mémoire » Théâtre Pitoëff, 5 mars 2022, Genève.

Débat « Guerre d’Algérie : le nécessaire droit à la mémoire »

Théâtre Pitoëff, le samedi 5 mars à 14:00

Le 18 mars 2022 marquera les 60 ans des accords d’Évian, qui ont permis de mettre fin à la guerre effroyable entre la France et les indépendantistes algérien·nes. 60 ans d’accords de paix, autant d’années de mémoires confisquées. Durant des décennies, l’Algérie et la France imposent une véritable amnésie officielle. Paris refuse de parler de « guerre », Alger écarte tout récit qui ne rentre pas dans la ligne du Front de Libération National (FLN), le parti unique de 1962 à 1989 et de retour au pouvoir en 1999. De part et d’autre de la Méditerranée, les populations ont l’obligation d’enfouir leurs souffrances, les déplacements forcés, la torture. Cette guerre, qui a duré 7 ans, aurait fait 500 000 morts, dont une immense majorité de victimes algériennes. Les nouvelles générations d’Algérien·nes et de Français·es veulent savoir, comprendre. Le documentaire « Ne nous racontez plus d’histoires ! » contribue à briser ce silence et donne la parole aux témoins, dont les récits sont loin de l’historiographie officielle. **Deuxième projection (sans débat) le 7 mars 2022. Pour en savoir plus rendez vous sur le site du Festival.**

Plein Tarif : 15CHF Tarif Réduit et Jeune : 10CHF Tarif 20ans/20 francs : 8CHF

Débat précédé du film « Ne nous racontez plus d’histoire » De Ferhat Mouhali & Carole Filiu-Mouhali suivi d’une séance de signature avec la metteuse en scène et romancière française, Alice Zeniter.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T17:30:00