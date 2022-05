Débat – Fonds européens pour le développement agricole et rural Mairie de Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas

Débat – Fonds européens pour le développement agricole et rural Mairie de Tartas, 30 mai 2022, Tartas. Débat – Fonds européens pour le développement agricole et rural

Mairie de Tartas, le lundi 30 mai à 18:00

Cette conférence sera accès sur les fonds européens en faveur du développement agricole et rural durant laquelle échangeront le maire de Tartas (président du groupe des fonds européens des Landes, GAL), Benjamin Lobet directeur de projet au sein de la structure AgroLandes etc. Ensemble, ils feront un panorama sur les projets qui ont été mis en place pour dynamiser le territoire landais et qui ont fait l’objet de financements européens. Des thématiques futures seront aussi débattues tels que le Green Deal ou la nouvelle programmation de la PAC dès 2023.

Entrée libre

Conférence organisée qui traitera des fonds européens en faveur du développement agricole et rural. Cet évènement mettra en avant la collaboration des acteurs européens et locaux. Mairie de Tartas 6 Pl. Gambetta, Tartas Tartas Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-30T18:00:00 2022-05-30T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tartas Autres Lieu Mairie de Tartas Adresse 6 Pl. Gambetta, Tartas Ville Tartas lieuville Mairie de Tartas Tartas Departement Landes

Mairie de Tartas Tartas Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tartas/

Débat – Fonds européens pour le développement agricole et rural Mairie de Tartas 2022-05-30 was last modified: by Débat – Fonds européens pour le développement agricole et rural Mairie de Tartas Mairie de Tartas 30 mai 2022 Mairie de Tartas Tartas Tartas

Tartas Landes