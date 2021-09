Débat “Femmes en politique, vers une transition du pouvoir ?” Maison internationale des associations, 11 octobre 2021, Genève.

Maison internationale des associations, le lundi 11 octobre à 18:30

Dans le cadre de la Semaine de la démocratie consacrée à “Démocratie en transition”. Aux dernières élections municipales dans le canton de Genève, les femmes élues représentaient 40,6% des membres des Conseils municipaux contre 34,2% en 2015. Au Grand Conseil, 32 femmes sur 100 député.e.s ont été élues en 2018, soit 6 de plus qu’en 2013. La dynamique existe mais elle est lente. La MIA et le Centre de liaison des associations féminines genevoises (CLAFG) invite des représentantes des partis politiques genevoises pour un partage d’expériences et un échange autour des outils qu’elles pensent nécessaires pour assurer une plus grande présence d’élues. Une dynamique commune est-elle envisageable entre tous les partis ? Une plus grande présence de femmes élues modifie-t-elle les règles du jeu politique ? Comment susciter des vocations parmi les plus jeunes ?

Gratuit. Certificat Covid obligatoire

Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T18:30:00 2021-10-11T20:00:00