Débat “Faut qu’on se parle” avec des jeunes de missions locales le Pasino, 12 mars 2022, Le Havre.

Débat “Faut qu’on se parle” avec des jeunes de missions locales

le Pasino, le samedi 12 mars à 14:00

Le but : Participer aux débats de société, sensibiliser les personnalités incontournables politiques, éducatives, culturelles, médiatiques et entrepreneuriales de notre époque et selon l’actualité. Depuis septembre, un groupe de 25 jeunes des missions locales de Fécamp, du Havre et de Vaulx-en-Velin travaille sur quatre sujets choisis, (tirés d’un vote auprès de 220 jeunes) pour présenter, animer un débat en présence de personnalités politiques et médiatiques les encadrant. 4 grands thèmes d’actualité y seront abordés, après le vote de 400 jeunes : – La protection de l’enfance. – Les discriminations. – Les violences dans la société. – L’orientation professionnelle PARTENAIRES : LICRA, LICRA FECAMP, MISSIONS LOCALES DE VAULX EN VELIN, FECAMP ET DU HAVRE, ANCT…

Non ouvert au public

L’association CAMPUS MARIANNE organise « Faut qu’on s’parle », un débat filmé conçu, organisé et animé par des jeunes qui se déclinera en média digital et se reproduire sur d’autres territoires.

le Pasino place Jules Ferry Le Havre Le Havre Saint-François Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T17:00:00