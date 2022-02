Débat «Faut-il en finir avec la coopération?» Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Débat «Faut-il en finir avec la coopération?» Théâtre Pitoëff, 6 mars 2022, Genève. Débat «Faut-il en finir avec la coopération?»

Théâtre Pitoëff, le dimanche 6 mars à 14:00

L’aide publique au développement pour l’Afrique dépasse chaque année des centaines de milliards de dollars. Avec quel résultat ? En octobre 2021, lors d’un Sommet Afrique-France, Ragnimwendé Eldaa Koama, entrepreneuse burkinabée, se fait la porte-parole de tout un continent : «L’aide au développement se balade en Afrique depuis près d’un siècle. Cela ne marche pas. (…) L’aide au développement rend esclave !». Pourquoi faut-il en finir avec la coopération ? Un débat remis sur la table puisque rien n’a changé et que la question peut être généralisée au reste du monde. Le documentaire Zo Reken illustre la frustration de la population haïtienne face à une aide internationale jugée colonialiste, inefficace et autocentrée. Comment instaurer des collaborations saines et constructives plutôt que cette aide verticale qui asservit les populations en donnant bonne conscience aux pays donateurs ? Parole aux intellectuel·les et entrepreneur·euses du premier concerné, le continent africain, ainsi qu’à des spécialistes de l’économie du développement.

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Débat précédé du film «Zo reken» de Emanuel Licha. Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T17:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Pitoëff Adresse Rue de Carouge 52, 1205 Genève Ville Genève lieuville Théâtre Pitoëff Genève

Théâtre Pitoëff Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Débat «Faut-il en finir avec la coopération?» Théâtre Pitoëff 2022-03-06 was last modified: by Débat «Faut-il en finir avec la coopération?» Théâtre Pitoëff Théâtre Pitoëff 6 mars 2022 genève Théâtre Pitoëff Genève

Genève