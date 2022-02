Débat «Etre Noir·e et Suisse : mettre fin au racisme systémique» Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Débat «Etre Noir·e et Suisse : mettre fin au racisme systémique» Théâtre Pitoëff, 8 mars 2022, Genève. Débat «Etre Noir·e et Suisse : mettre fin au racisme systémique»

Théâtre Pitoëff, le mardi 8 mars à 20:00

La mort de George Floyd a déclenché une vague de témoignages dans le monde entier. À travers les nombreuses prises de paroles, les Suisse·ses semblent découvrir pour la première fois que certaines et certains de leurs compatriotes vivent un racisme au quotidien. Presque deux ans plus tard, le film Je suis noires, co-réalisé par Rachel M’Bon et Juliana Fanjul, raconte comment des Suissesses à la peau noire ont construit leur identité dans un pays qui ne leur ressemblait pas… jusqu’ici. Il est temps de regarder vers l’avenir et, en utilisant une approche pragmatique, trouver des solutions. Le monde change, la Suisse évolue et les invitées de cette table ronde œuvrent chacune à leur manière pour que le fait d’être noir·e et Suisse soit une normalité.

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Débat précédé du film «Je suis noires» de Juliana Fanjul & Rachel M’Bon Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Pitoëff Adresse Rue de Carouge 52, 1205 Genève Ville Genève lieuville Théâtre Pitoëff Genève

Théâtre Pitoëff Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Débat «Etre Noir·e et Suisse : mettre fin au racisme systémique» Théâtre Pitoëff 2022-03-08 was last modified: by Débat «Etre Noir·e et Suisse : mettre fin au racisme systémique» Théâtre Pitoëff Théâtre Pitoëff 8 mars 2022 genève Théâtre Pitoëff Genève

Genève