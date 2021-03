Paris Espace Paris Jeune Paris Débat EPJ – Opinion VS discrimination Espace Paris Jeune Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le débat Opinion VS discrimination est un débat visant à traiter l’impact et la limite qu’il peut y avoir entre nos opinions personelles et les discriminations. Ce débat est organisé au sein des structures périscolaires et des espaces de jeunesse. L’objectif de ce débat est d ‘éveiller l’esprit critique et argumentatif des jeunes sur la question de la discrimination.

Débat sur les opinions personnelles et la discrimination. Espace Paris Jeune 5, Rue Léon Frapié, 75020 Paris

