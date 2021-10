Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Débat en visioconférence avec l’un des réalisateurs : Le Traducteur Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Débat en visioconférence avec l’un des réalisateurs : Le Traducteur Cinéma Le Trianon, 17 novembre 2021, Romainville. Débat en visioconférence avec l’un des réalisateurs : Le Traducteur

Cinéma Le Trianon, le mercredi 17 novembre à 16:45

En 2000, Sami était le traducteur de l’équipe olympique syrienne à Sydney. Un lapsus lors d’une traduction le contraint à rester en Australie, où il obtient le statut de réfugié p… Festival du film franco-arabe – Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T16:45:00 2021-11-17T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville