Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Débat en visioconférence avec le réalisateur : Little Palestine, journal d’un siège Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Débat en visioconférence avec le réalisateur : Little Palestine, journal d’un siège Cinéma Le Trianon, 16 novembre 2021, Romainville. Débat en visioconférence avec le réalisateur : Little Palestine, journal d’un siège

Cinéma Le Trianon, le mardi 16 novembre à 17:00

Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar Al-Assad assiège le quartier de Yarmouk (Damas), plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk se retrouve alors isolé… Festival du film franco-arabe – Avant-première Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T17:00:00 2021-11-16T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville