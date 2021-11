Lille EN LIGNE Lille, Nord [DEBAT EN LIGNE] LE DROIT A L’EDUCATION A CUBA? INSCRIT DANS LA CONSTITUTION ! EN LIGNE Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

[DEBAT EN LIGNE] LE DROIT A L’EDUCATION A CUBA? INSCRIT DANS LA CONSTITUTION ! EN LIGNE, 19 novembre 2021, Lille. [DEBAT EN LIGNE] LE DROIT A L’EDUCATION A CUBA? INSCRIT DANS LA CONSTITUTION !

EN LIGNE, le vendredi 19 novembre à 18:30

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES] En ligne (lien d’accès transmis après [inscription](https://framaforms.org/fsi-2021-le-droit-a-leducation-a-cuba-debat-vendredi-19-novembre-18h30-1628241847)) Le débat sera relayé en parallèle sur Facebook. Intéressé ? Inscrivez-vous en ligne pour obtenir le lien Zoom et pour pouvoir participer directement à l’échange ! Cuba Coopération Lille Métropole diffusera tous les jours, sur sa page Facebook #cubacooplille des documentaires sur les thèmes sélectionnés autour du droit à l’éducation à Cuba. Plus d’informations sur : [[https://www.facebook.com/cubacooplille](https://www.facebook.com/cubacooplille)](https://www.facebook.com/cubacooplille) ou [[cubacoop.lillemetro@gmail.com](mailto:cubacoop.lillemetro@gmail.com)](mailto:cubacoop.lillemetro@gmail.com) Inscription au débat : [[https://framaforms.org/fsi-2021-le-droit-a-leducation-a-cuba-debat-vendredi-19-novembre-18h30-1628241847](https://framaforms.org/fsi-2021-le-droit-a-leducation-a-cuba-debat-vendredi-19-novembre-18h30-1628241847)](https://framaforms.org/fsi-2021-le-droit-a-leducation-a-cuba-debat-vendredi-19-novembre-18h30-1628241847) Organisé par Cuba Coopération Lille Métropole, les Amis de Cuba Belgique et Cuba Coopération France.

Gratuit – en ligne

Pour conclure une semaine de diffusion de documentaires sur le droit à l’éducation à Cuba, retrouvez l’équipe de Cuba Coopération pour un débat et un temps d’échanges, via Zoom. EN LIGNE LILLE Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T18:30:00 2021-11-19T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu EN LIGNE Adresse LILLE Ville Lille lieuville EN LIGNE Lille