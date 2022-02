Débat : Eloge de la Fraternité Palais de la Porte Dorée, 24 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Elle trône sur les frontons des mairies, parmi les valeurs qui fondent notre vivre-ensemble. Troisième terme de la devise de la République française, la fraternité semble quelque peu abstraite.

Cantonnée aux déclamations inspirées, elle reste peu visible parmi les leviers de l’action publique. Dans un contexte de fortes tensions sociétales, comment réactiver ce sentiment de solidarité et d’amitié visant l’harmonie sociale ?

L’exposition Juifs et musulmans de France, de la France coloniale à nos jours, présentée au Musée national de l’histoire de l’immigration au printemps 2022 explore les contours multiples et les enjeux de la fraternité dans notre pays en nourrissant le questionnement. Comment faire du partage des valeurs fraternelles, par-delà l’histoire, les cultures et les religions, un outil de prévention et de lutte contre le racisme et l’antisémitisme ?

Intervenants :

Patrick Haddad (maire de Sarcelles), Anne-Sophie Monsinay (imame) et Jérôme Grondeux (historien)

Le Grand Festival 2022 :

A l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, le Grand Festival revient pour sa 6e édition du 24 au 27 mars 2022.

Débats, spectacles, rencontres, performances : les artistes prennent la parole et s’engagent contre les discriminations à travers une programmation ouverte à toutes et tous.

Palais de la Porte Dorée 293 Av. Daumesnil Paris 75012

