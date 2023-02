Débat égalité Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-lieu, 28 février 2023, Paris.

Le mardi 28 février 2023

de 17h30 à 19h30

. gratuit

Participez à un débat enrichissant autour de la l’égalité femme/homme en ce 28 février ! Sensibilisez-vous dans une ambiance conviviale & sans jugement !

A travers ce débat organisé en partenariat avec le CIDFF, il s’agit de comprendre les mécanismes du sexisme, du patriarcat & des inégalités entre les femmes et les hommes, tant sociaux, professionnels que structurels.

C’est un temps d’échange, de sensibilisation, toujours dans une ambiance informelle & conviviale !

Cela permettra d’en apprendre plus sur l’égalité F/H mais aussi de se préparer au mois thématique Moi & Mes Enfants du mois de mars portant sur les droits des femmes.

Le CIDFF c’est quoi ?

Les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) sont les antennes territoriales de la fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (FNCIDFF) (Ex CNIDFF) fondée en 1972 à l’initiative de l’État et qui est un relais essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière d’accès aux droits pour les femmes, de lutte contre les discriminations sexistes et de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Participez à un débat de sensibilisation instructif & innovant !

Informations complémentaires

Quand ? Mardi 28 février, de 17h30 à 19h30.

Où ? Chez Moi & Mes Enfants : le Tiers-lieu, 84 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris

