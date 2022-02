Débat «Droits sexuels et reproductifs:un combat sans fin» Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Débat «Droits sexuels et reproductifs:un combat sans fin» Théâtre Pitoëff, 9 mars 2022, Genève. Débat «Droits sexuels et reproductifs:un combat sans fin»

48 ans après l’arrêt historique Roe v Wade (1973) aux États-Unis, et alors que certains pays comme l’Irlande ou l’Argentine viennent de légaliser l’avortement, une partie du monde remet pourtant toujours en question ce droit. Pourquoi le corps des femmes et ce qu’elles décident d’en faire suscitent toujours autant de controverses? Quel écho ces attaques rencontrent-elles aujourd’hui sur le plan politique et quelles en sont les conséquences? Comment garantir ce droit fondamental pour toutes, non seulement sur le plan législatif, mais également dans les faits? Éléments de réponses à travers une table ronde composée de la jeune militante américaine Paxton Smith, qui a réussi à sensibiliser toute une génération avec un discours devenu viral, ainsi que l’historienne Nicole Bourbonnais, la sociologue Jacqueline Heinen et la conseillère en santé sexuelle Chantal Abouchar qui donnera un ancrage suisse à ces questions.

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Débat précédé du film «Que Sea Ley» de Juan Solanas. Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

2022-03-09

