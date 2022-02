Débat «Droit d’asile: la prise en compte des violences sexuelles est une urgence» Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Théâtre Pitoëff, le mardi 8 mars à 19:00

A Gao, au Mali, la Maison du Migrant offre un refuge pour celles et ceux qui sont en route vers l’Europe… ou de retour, avec pour tout bagage leurs rêves perdus. Les récits s’entremêlent, intimes, à partir de la rencontre de deux adolescentes et d’une femme sans mémoire. Le cinéaste malien Ousmane Zoromé Samassékou signe un morceau de poésie cinématographique vibrant sur l’exil et ses fantômes, récompensé par de nombreux prix internationaux. Co-présenté avec Arte

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Débat précédé du film «Le dernier refuge» de Ousmane Samassekou. Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T19:00:00 2022-03-08T22:00:00

