Table ronde Jeudi 11 janvier 2018 Médiathèque Jean Jaurès15 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Entrée libre Renseignements au 03 86 68 48 50 _**La table ronde traitera des thématiques abordées par Eva Bergera dans ses œuvres : « Comment est-on infériorisé par l’ordre social ? Qu’est-ce que l’ordre social ? Qu’est-ce qu’être dominé ? Infériorisé ? Notamment quand on est une femme »**_ CONTEXTES est une nouvelle manifestation culturelle organisée à Nevers. Chaque année la médiathèque municipale Jean Jaurès met à l’honneur un ancien élève de l’Ecole Supérieure d’Arts Appliqués de Bourgogne (ESAAB) dont l’activité professionnelle ou artistique est en lien avec la formation reçue dans cet établissement, dont la qualité est reconnue nationalement et internationalement. Certains de ces étudiants ont parfois poursuivi leurs études dans des écoles prestigieuses, et sont devenus des professionnels de renoms, connaissant une carrière brillante. La médiathèque Jean Jaurès s’associe à cette démarche de mise en valeur des ressources du territoire. Plus encore, elle saisit une occasion de faire naitre le débat citoyen au travers de thématiques en prise avec notre société. Pour cette première, c’est Eva Bergera qui est mise à l’honneur.Étudiante en MÀNAA puis en STS design graphique à Nevers (ESAAB). Ce premier diplôme en poche, elle entre en deuxième année, par équivalence, aux Beaux-Arts de Cergy. S’ensuivent quatre années d’études au terme desquelles elle obtient le DNSEP avec mention en 2013. Depuis, elle entame une carrière prometteuse de plasticienne, remarquée au salon de Montrouge 2014, notamment par des collectionneurs de l’ADIAF1 (Association pour la Diffusion à l’International de l’Art Français) qui ont acquis plusieurs de ses œuvres ; de nombreuses galeries s’intéressent à son travail. Son engagement d’artiste interroge avec acuité et parfois de manière provoquante toute forme de soumission, notamment celle des femmes dans notre société patriarcale.

