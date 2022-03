Débat d’idée : J’accuse ! Club d’éloquence du lycée français Blaise Pascal Institut français du Gabon Libreville, boulevard triomphal Catégories d’évènement: boulevard triomphal

Libreville

Débat d’idée : J’accuse ! Club d’éloquence du lycée français Blaise Pascal Institut français du Gabon, 24 mars 2022, Libreville, boulevard triomphal. Débat d’idée : J’accuse ! Club d’éloquence du lycée français Blaise Pascal

Institut français du Gabon, le jeudi 24 mars à 17:30

Les langues vernaculaires du Gabon se sont réunies et ont décidé de porter plainte contre la langue française. Elles l’accusent d’être la cause de leur disparition progressive. À la suite de cela, c’est tout l’appareil judiciaire qui se met en branle. Juge, procureur, assesseur, avocats, témoins et jury se réunissent. L’audience du procès de la langue française peut commencer, quelle sera l’issue des débats ? Ce débat d’idées original est présenté par les élèves du club d’éloquence du lycée Blaise Pascal. Débat d’idée : J’accuse ! présenté sous forme de procès en langues nationales et la langue française par le Club d’éloquence du lycée français Blaise Pascal. Institut français du Gabon Boulevard triomphal, libreville, Gabon Libreville, boulevard triomphal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T17:30:00 2022-03-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: boulevard triomphal, Libreville Autres Lieu Institut français du Gabon Adresse Boulevard triomphal, libreville, Gabon Ville Libreville, boulevard triomphal lieuville Institut français du Gabon Libreville, boulevard triomphal

Institut français du Gabon Libreville, boulevard triomphal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libreville-boulevard-triomphal/

Débat d’idée : J’accuse ! Club d’éloquence du lycée français Blaise Pascal Institut français du Gabon 2022-03-24 was last modified: by Débat d’idée : J’accuse ! Club d’éloquence du lycée français Blaise Pascal Institut français du Gabon Institut français du Gabon 24 mars 2022 boulevard triomphal Institut français du Gabon Libreville Libreville

Libreville, boulevard triomphal