Médialudo, le mardi 15 février à 18:30

Comment faire converger transition numérique et transition écologique ? Sans renoncer au progrès technologique, comment limiter les impacts négatifs du monde numérique ? Collectivités, entreprises, individus : à quel échelon agir ? Un zoom pour débattre sur un sujet d’actualité. _**Gratuit | Tout public | Pass sanitaire**_

Avec Patricia Stolf, Maître de conférences en informatique, Institut de recherche de Toulouse Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

