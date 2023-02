DÉBAT / CONFÉRENCE : VIVONS DEMAIN – ALIMENTATION ET SANTÉ, 2 mars 2023, Sète .

En mars, La Palanquée vous invite à passer à table pour parler de ce qu’il y a dans nos assiettes et sur l’impact de l’alimentation sur notre santé. Au cours de ce mois “Vivons demain !”, quatre temps forts réuniront une trentaine d’acteurs pour témoigner, débattre et illustrer cette thématique :

— Jeudi 2 mars – 18h-21h : Soirée inspirante

3 entreprises innovantes viennent témoigner, raconter leur parcours et leurs initiatives innovantes pour nous donner envie de passer à l’action. Après les présentations des projets, on poursuit les échanges tous ensemble autour d’un verre et d’un apéro inspirant au Café cantine. Ça vous dit, on goûte des insectes ?

Les intervenant.e.s :

– Sport and green : une alimentation adaptée aux sportifs et préventive pour des douleurs

– Kyanos : les micro algues ; le nouvel allié santé

– Caisse alimentaire commune : expérimentation d’un système de sécurité sociale alimentaire de proximité

Les autres dates de “Vivons demain !”

— Mercredi 8 mars : Ateliers créatifs, ludiques et éducatifs

Relevons nos manches et expérimentons ensemble à travers des ateliers pour petits et grands : jeu de piste, atelier cuisine parents-enfants “energy balls”…

— Jeudi 16 mars – 18h-21h : Table-ronde

Que sait-on vraiment des impacts de l’alimentation sur la santé ? Comment et par quels leviers faire évoluer les pratiques alimentaires ? Experts en nutrition, chercheurs, institutions, responsables de restauration collective se mettent à table et débattent de ces questions en interaction avec le public.

Les intervenant.e.s :

– Anthony Fardet, INRA : Chargé de recherches en alimentation préventive, durable et holistique

– Fabrien Héran, SMBT : Animateur du Projet Alimentaire Territorial de Sète-Agde-Méditerranée

– Madleen « Friendly Mady » : Coach nutrition santé

– Andréa Lulovicova, Université Côte d’Azur : Doctorante & chercheuse « Systèmes alimentaires durables et changement climatique »

– Nadine Torrès – Directrice du SIVOM de Frontignan : Cuisine centrale de Frontignan

— Samedi 25 mars – 10h-22h : Grande fête

Comment bien manger en toute convivialité et mettre plus de joie dans nos assiettes ? Tout au long de la journée, grâce à l’implication de professionnels et d’associations du territoire, la Palanquée accueillera animations, jeux, moments culinaires et temps musical à partager sans modération.

Plus d’infos : www.lapalanquee.org

+33 4 69 96 60 40

