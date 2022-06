Débat-Conférence « Guerre en Ukraine : bascule de l’histoire » à Noyers-Bocage Val d’Arry Val d'Arry Catégories d’évènement: Calvados

Val d'Arry

Débat-Conférence « Guerre en Ukraine : bascule de l’histoire » à Noyers-Bocage Val d’Arry, 29 juin 2022, Val d'Arry. Débat-Conférence « Guerre en Ukraine : bascule de l’histoire » à Noyers-Bocage

Noyers-Bocage Salle des Fêtes Val d’Arry Calvados Salle des Fêtes Noyers-Bocage

2022-06-29 20:30:00 – 2022-06-29

Salle des Fêtes Noyers-Bocage

Val d’Arry

Calvados Val d’Arry L’Association Réalité Art et le collectif Ouest Normandie Ukraine organisent un débat-conférence avec Alexandre Melnik : « Guerre en Ukraine : bascule de l’histoire ».

Dons possibles à l’entrée, remis à l’Association « A travers l’Europe », qui envoie chaque semaine médicaments, ambulances, matériel de protection pour les civils et les militaires ukrainiens. L’Association Réalité Art et le collectif Ouest Normandie Ukraine organisent un débat-conférence avec Alexandre Melnik : « Guerre en Ukraine : bascule de l’histoire ».

Dons possibles à l’entrée, remis à l’Association « A travers l’Europe », qui envoie… realite.art@gmail.com +33 6 87 03 89 58 L’Association Réalité Art et le collectif Ouest Normandie Ukraine organisent un débat-conférence avec Alexandre Melnik : « Guerre en Ukraine : bascule de l’histoire ».

Dons possibles à l’entrée, remis à l’Association « A travers l’Europe », qui envoie chaque semaine médicaments, ambulances, matériel de protection pour les civils et les militaires ukrainiens. Réalité Art

Salle des Fêtes Noyers-Bocage Val d’Arry

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Val d'Arry Other Lieu Val d'Arry Adresse Val d'Arry Calvados Salle des Fêtes Noyers-Bocage Ville Val d'Arry lieuville Salle des Fêtes Noyers-Bocage Val d'Arry Departement Calvados

Val d'Arry Val d'Arry Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-darry/

Débat-Conférence « Guerre en Ukraine : bascule de l’histoire » à Noyers-Bocage Val d’Arry 2022-06-29 was last modified: by Débat-Conférence « Guerre en Ukraine : bascule de l’histoire » à Noyers-Bocage Val d’Arry Val d'Arry 29 juin 2022 Noyers-Bocage Salle des Fêtes Val d'Arry Calvados

Val d'Arry Calvados