“Revenu Jeunes” ————— ### Le jeudi 24 mars, de 20h à 22h, salle de l’Oustal, Escalquens ### Echangeons, débattons ! **Verre de l’amitié en fin de soirée.** _Invités :_ – Tom Chevalier, chargé de recherche CNRS sur les politiques publiques en direction des jeunes en Europe, sur la pauvreté et le rapport au politique des jeunes ; – Houria Tareb, Secours populaire français ; – Marie-Claire Thuillez, ATD Quart Monde.

Entrée libre

Citoy'liens a pour objet d'organiser des échanges et débats sur différents thèmes économiques, sociaux ou culturels entre citoyens

