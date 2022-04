Débat citoyen : transition climatique, mythe ou réalité ? Salle du conseil municipal (bourg de Penne d’Agenais ) Penne-d'Agenais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Débat citoyen ————- ### Transition climatique, mythe ou réalité ? Jeudi 12 mai 2022 à 18h30, venez participer à une soirée débat sur le sujet de la transition climatique au sein de l’Union européenne. Débat précédé de l’intervention de Béatrice Ouin sur la thématique. Béatrice Ouin est une militante qui a pratiqué la communication territoriale, évènementielle et journalistique. Elle a siégé dans diverses institutions : Conseil Supérieur de l’Egalité, Conseil Economique et Social, Comité Economique et Social Européen. Elle est aujourd’hui déléguée départementale de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, pour le Tarn-et-Garonne. Rendez-vous salle du conseil municipal à Penne d’Agenais. Un événement en partenariat avec la ville de Penne d’Agenais et le comité des jumelages de Penne d’Agenais. **Pour participer, inscrivez-vous au 05.53.66.47.59 ou à [contact@maisoneurope47.eu](mailto:contact@maisoneurope47.eu)**

