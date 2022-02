Débat citoyen : Qu’attendez-vous de l’Europe ? Hôtel de ville Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Débat citoyen : Qu’attendez-vous de l’Europe ? Hôtel de ville, 12 mars 2022, Agen. Débat citoyen : Qu’attendez-vous de l’Europe ?

Hôtel de ville, le samedi 12 mars à 09:00

### Le 12 mars 2022, la ville d’Agen et la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne/Europe Direct Moyenne Garonne organisent dans les locaux de la mairie d’Agen un évènement ouvert à tous les citoyens : « Qu’attendez-vous de l’Europe? » **L’objectif?** Concerter les citoyens quant à leurs attentes sur l’Union européenne et ses domaines d’actions. **Comment?** Un évènement articulé autour de 4 débats thématiques ou « ateliers » dans lesquels les citoyens sont conviés à participer pour exposer leurs idées relatives aux thèmes suivants: – le numérique – la transition énergétique – le social – démocratie et citoyenneté *Une inscription préalable aux ateliers est requise* Des experts en la matière accompagneront les citoyens dans chaque atelier afin d’encourager et appuyer l’échange. L’évènement aboutira sur un débat de conclusion autour d’un buffet. **Le 12 mars, l’Europe est à votre porte.** **Faites donc entendre votre voix en prenant part à ces débats !**

gratuit, sur inscription

Concertation citoyenne sur l’Europe de demain Hôtel de ville Esquirol Agen Agen Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Hôtel de ville Adresse Esquirol Agen Ville Agen lieuville Hôtel de ville Agen Departement Lot-et-Garonne

Hôtel de ville Agen Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agen/

Débat citoyen : Qu’attendez-vous de l’Europe ? Hôtel de ville 2022-03-12 was last modified: by Débat citoyen : Qu’attendez-vous de l’Europe ? Hôtel de ville Hôtel de ville 12 mars 2022 Agen Hôtel de ville Agen

Agen Lot-et-Garonne