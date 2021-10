Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Débat citoyen : l’arbre dans la ville Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Débat citoyen : l’arbre dans la ville Bergerac, 17 novembre 2021, Bergerac. Débat citoyen : l’arbre dans la ville

Bergerac, le mercredi 17 novembre à 19:00

Participez à notre débat citoyen sur l’arbre dans la ville à Bergerac le mercredi 17 novembre à 19h00. ### Intervenants : Emilie Chevalier, membre Team Europe Patrick Clavelier, service espaces paysagers, Mairie de Bergerac Yohan Charbonnier, spécialiste biodiversité, Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Walter Moore, spécialiste de l’arbre, fondateur de l’Atelier de l’Arbre

Gratuit, sur inscription obligatoire par mail

Conférence sur les thèmes de l’arbre, du développement durable et de la biodiversité Bergerac Bergerac Bergerac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T19:00:00 2021-11-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Bergerac Ville Bergerac lieuville Bergerac Bergerac