Débat citoyen : la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, quels enjeux pour la France ? salle Bodéga du stade George Dartiailh Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Débat citoyen : la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, quels enjeux pour la France ? salle Bodéga du stade George Dartiailh, 24 mars 2022, Marmande. Débat citoyen : la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, quels enjeux pour la France ?

salle Bodéga du stade George Dartiailh, le jeudi 24 mars à 18:30

### La ville de Marmande et la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne vous invitent à un débat citoyen sur les enjeux de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Rendez-vous le jeudi 24 mars, à 18h30, à la salle Bodega du stade Georges Dartiailh de Marmande pour échanger aux côtés de Joël Hoquelet, Maire de Marmande, et Jacques Vonthron , Membre du Team Europe et ancien responsable budgétaire à la Commission européenne sur : l’alimentation, l’agriculture, l’espace Schengen, la défense et les droits fondamentaux. Participez à ce débat en vous inscrivant à [contact@maisoneurope47.eu](mailto:contact@maisoneurope47.eu) ou au 05 53 66 47 59.

Entrée libre, gratuit

Qu’est-ce que la Présidence française du Conseil de l’Union européenne ? Quels sont ses objectifs ? salle Bodéga du stade George Dartiailh Marmande Marmande Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:30:00 2022-03-24T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu salle Bodéga du stade George Dartiailh Adresse Marmande Ville Marmande lieuville salle Bodéga du stade George Dartiailh Marmande Departement Lot-et-Garonne

salle Bodéga du stade George Dartiailh Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Débat citoyen : la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, quels enjeux pour la France ? salle Bodéga du stade George Dartiailh 2022-03-24 was last modified: by Débat citoyen : la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, quels enjeux pour la France ? salle Bodéga du stade George Dartiailh salle Bodéga du stade George Dartiailh 24 mars 2022 Marmande salle Bodéga du stade George Dartiailh Marmande

Marmande Lot-et-Garonne