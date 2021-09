Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne Débat : “Changement et transition – constats, alerte, processus et projections” En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir, le samedi 27 novembre à 18:30

**Débat : “Changement et transition”** ————————————– ### _Constats, alerte, processus et projections_ Venez débattre autour des questions soulevées par **Marie-Christine Delavergne** et **Didier Dubreuil** dans le livre _”Et après ? C’est maintenant…”_. Le sujet ? _**”**_**Changement et transition** _**- constats, alerte, processus et projections”**_ **Résumé de l’ouvrage :** _”Évolution des pensées pendant le confinement, constats, bribes d’actualités, réflexions et propositions de solutions, éléments pour un processus de transition._ _Au cœur, il y a une réflexion sur les valeurs de l’espèce humaine, reliantes, individuelles. Des objectifs de sortie de la crise en découlent. Les projections utopiques sont des fenêtres ouvertes sur un futur potentiel. Des poésies et dessins, proposent un regard onirique à coups de bec.”_ En parallèle de la sortie du livre et du débat, Didier Dubreuil exposera les illustrations et les textes des chansons qui ont contribué à l’ouvrage. _**”La P’tite Expo”**_ **: du 1er octobre au 27 novembre 2021**

Entrée libre

En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

2021-11-27T18:30:00 2021-11-27T20:00:00

