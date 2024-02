Débat avec la réalisatrice Asmae El Moudir au Louxor Cinéma Le Louxor Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant

NORMAL – 10.50 €

REDUIT – 8.20 €

MOINS 26 ANS – 5.50 €

USAGE DU MONDE – 6.00 € (sur présentation de la carte adhérent)

Cartes Abonnés Louxor, UGC Illimité, CinéPass, Ciné-Chèque et CCU acceptés

Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice Asmae El Moudir, animé par Bruno Subrini (comédien et membre de l’association Le Maghreb des films).

JEUDI 8 FÉVRIER · 20H

AVANT-PREMIÈRE

LA MÈRE DE TOUS LES MENSONGES

De Asmae El Moudir

MAROC, QATAR, ARABIE SAOUDITE, ÉGYPTE I 2024 I 1H36 I VOSTF I Documentaire

Prix de la mise en scène – Un Certain Regard, Festival de Cannes 2023

Séance dans le cadre du Maghreb des films et en partenariat avec l’Usage du monde.

Casablanca.

La jeune cinéaste Asmae El Moudir cherche à démêler les mensonges qui

se transmettent dans sa famille. Grâce à une maquette du quartier de son

enfance et à des figurines de chacun de ses proches, elle rejoue sa

propre histoire. C’est alors que les blessures de tout un peuple

émergent et que l’Histoire oubliée du Maroc se révèle.

« Beau et émouvant film de famille que La Mère de tous les mensonges,

film collaboratif dans lequel la cinéaste convie ses proches à rejouer

avec elle la mise en marche artisanale de cette mémoire morte et bientôt

réactivée par le jeu de ces petites marionnettes. (…) Après le

Tunisien Les Filles d’Olfa de Kaouther Ben

Hania, La Mère de tous les mensonges invente lui aussi un dispositif

réflexif et puissant dirigé vers l’exploration du passé et de ses

trauma. Les deux films se répondent, se regardent et témoignent d’une

même intelligence de regard de cinéastes investies par un sens du

collectif salvateur. » Marilou Duponchel – Les Inrocks

Cinéma Le Louxor 170 Boulevard de Magenta 75010 Paris

Contact : https://www.cinemalouxor.fr/ +33144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.louxor-reserver.cotecine.fr/reserver/F576998/D1707418800/VO/2248/

Arizona Films