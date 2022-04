Débat autour du film « Paysans sentinelles » Talant Talant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Débat autour du film « Paysans sentinelles » Talant, 1 juin 2022, Talant. Débat autour du film « Paysans sentinelles » LOCAL LPO Espace Mennétrier, 3 All. Célestin Freinet Talant

2022-06-01 19:00:00 – 2022-06-01 21:30:00 LOCAL LPO Espace Mennétrier, 3 All. Célestin Freinet

Talant Côte-d’Or EUR 0 0 Par Simon-Pierre Babski

Savez-vous qu’il existe des agriculteurs qui oeuvrent tous les jours, au travers de leurs activités agricoles,

à la préservation de la nature ? Venez découvrir et échanger sur le thème des « paysans de nature ».

RDV de 19 h à 21 h 30 au local LPO à Talant.

« Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr ».

pass sanitaire demandé Par Simon-Pierre Babski

