Elles ont entre 18 et 25 ans et sont devenues des figures des droits humains. Elles ont un autre point commun : leur militantisme n’est plus uniquement chargé d’espoir, mais surtout d’urgence. «On mène une guerre contre mon corps». Paxton Smith profite de son discours de remise de diplôme de lycée pour dénoncer une loi tout juste votée dans son état du Texas qui interdit l’interruption de grossesse dès 6 semaines, même en cas d’inceste ou de viol. Son discours fait le tour du monde grâce aux réseaux sociaux. Pour Winnie Tushabe, la survie de son pays l’Ouganda passe par une agriculture respectueuse de la terre. Elle enseigne la permaculture aux familles pauvres et aux réfugié·es. Au Liban, Marina Al-Khawand revendique l’accès aux soins pour ses concitoyen·nes. À l’occasion des 20 ans du FIFDH, place à la relève en présence de 3 militantes de 3 continents. Elles amènent des formes de lutte nouvelles et font face à des risques inédits, notamment liés aux réseaux sociaux. Point commun avec les activistes suivies dans le documentaire Dear Future Children : une urgence à changer le monde.

