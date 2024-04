Débardez avec un âne, 23.10.2024 Gaudreville-la-Rivière, mercredi 23 octobre 2024.

Débardez avec un âne, 23.10.2024 Gaudreville-la-Rivière Eure

Avez-vous déjà eu un âne comme collègue de travail ? Lors de cette après-midi ludique, vous découvrirez comment des ânes bâtés peuvent rendre services aux espaces naturels normands. Vous suivrez les professionnels sur ce chantier où bonne humeur rime avec débardage et apprendrez les techniques de coupe et d’évacuation des végétaux grâces à ces animaux attachants.

Début : 2024-10-23 14:00:00

fin : 2024-10-23

Les Fontaines des Grands Riants

Gaudreville-la-Rivière 27190 Eure Normandie

