Débardage à cheval Vernon, mardi 5 mars 2024.

Débardage à cheval Vernon Eure

Mardi

Organisé par l’Office National des Forêts (ONF) le mardi 5 et mercredi 6 mars de 9h à 16h. Organisée pendant les vacances, cette animation familiale aura lieu dans l’allée principale de la forêt de Bizy, entre le carrefour de la côte d’Ivry et la route des Religieuses.

La démonstration sera accompagnée d’informations sur les bienfaits du prélèvement en cours dans la forêt , détaille Marjorie Hardy, conseillère municipale déléguée en charge de la végétalisation des espaces, celui-ci concerne 400 m3 de bois sur 9 hectares et se terminera le 19 avril, il a pour but de régénérer les espèces. Une façon ludique d’en apprendre davantage sur l’écosystème forestier et les métiers qui y sont liés.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 09:00:00

fin : 2024-03-06 16:00:00

Forêt de Bizy

Vernon 27200 Eure Normandie

