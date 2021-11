Débandade (danse) La Condition Publique – Roubaix, 20 mai 2022, Roubaix.

La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 20 mai 2022 à 19:00

À l’heure de la fluidité des genres, Olivia Grandville ausculte les nouvelles masculinités, dans une pièce chorale exclusivement composée de garçons issus de tous milieux. Quel rapport nouent-il avec les notions de pouvoir (et les monstres qu’il engendre), de virilité ou simplement avec l’amour ? Sur le plateau, ces huit danseurs libèrent la parole comme leur corps devant un grand écran et au rythme d’une playlist de circonstance. Des travestissements de David Bowie ou de Prince annonçant l’avènement d’un « mâle nouveau », aux revendications de Grace Jones ou Missy Elliott, c’est tout un panel de modèles qui défile, avec insolence ou dérision. Quelque part entre la comédie musicale, le micro-trottoir et le stand-up se dessine alors un salutaire et jouissif rituel d’exorcisme. **Ce spectacle est programmé par La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole à La Condition Publique, à Roubaix (dans le cadre de son nomadisme).** _Production La Spirale de Caroline et Mille plateaux – CCN de la Rochelle ]_

dès 15 ans. de 6 à 21€

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



2022-05-20T19:00:00 2022-05-20T20:00:00