2023-08-19 09:00:00 – 2023-08-19 18:00:00

Les habitants de Nestier déballent leurs objets usagés dans leurs jardins, granges ou garages. Pas d'exposants brocanteurs extérieurs. Venez chiner directement chez les habitants de la commune. Un marché avec des producteurs et artisans alimentaires locaux sera organisé sur la place du village. Organisé par le Foyer Rural.

