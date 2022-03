“Déballe des bals !”, bal occitan Chez Danièl Frouvelle,Vernet (31)

“Déballe des bals !”, bal occitan Chez Danièl Frouvelle,Vernet (31), 2 avril 2022, . “Déballe des bals !”, bal occitan

Chez Danièl Frouvelle, Vernet (31), le samedi 2 avril à 20:30

Bal traditionnel avec les musiciens présents . Ce sera l’occasion pour Danièl Frouvelle de célébrer la sortie de son double album “TAMBORN DE PLUÈJA”. Chacun peut apporter de quoi grignoter, boire (boissons non alcoolisées). La jauge de la salle est de 60 personnes, merci de vous inscrire sur le Framadate : coordonnées gps du lieu : 43.412490 1.432444 *source : événement [“Déballe des bals !”, bal occitan](https://agendatrad.org/e/35864) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* organisé par AIMI Chez Danièl Frouvelle,Vernet (31) Chemin de Ducède Chez Danièl Frouvelle, 31190 Vernet, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T00:30:00

Détails Autres Lieu Chez Danièl Frouvelle,Vernet (31) Adresse Chemin de Ducède Chez Danièl Frouvelle, 31190 Vernet, France lieuville Chez Danièl Frouvelle,Vernet (31)

Chez Danièl Frouvelle,Vernet (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//