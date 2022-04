Déballage de printemps des commerçants Yvetot, 28 avril 2022, Yvetot.

Déballage de printemps des commerçants Yvetot

2022-04-28 – 2022-04-30

Yvetot Seine-Maritime

C’est le printemps, et ce n’est pas un grand nettoyage mais un grand déballage que les commerçants yvetotais organisent. Faites donc de bonnes affaires dans plus de 30 enseignes ! Des animations et des surprises sont également prévues.

Nocturne le 29 avril : les commerces seront exceptionnellement ouverts jusqu’à 21h !

C’est le printemps, et ce n’est pas un grand nettoyage mais un grand déballage que les commerçants yvetotais organisent. Faites donc de bonnes affaires dans plus de 30 enseignes ! Des animations et des surprises sont également prévues.

Nocturne le…

caux.entreprendre.yvetot@gmail.com

C’est le printemps, et ce n’est pas un grand nettoyage mais un grand déballage que les commerçants yvetotais organisent. Faites donc de bonnes affaires dans plus de 30 enseignes ! Des animations et des surprises sont également prévues.

Nocturne le 29 avril : les commerces seront exceptionnellement ouverts jusqu’à 21h !

Yvetot

dernière mise à jour : 2022-04-02 par