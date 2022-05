Déballage de la boutique solidaire du Secours Catholique Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Catégories d’évènement: Landes

Montfort-en-Chalosse

Déballage de la boutique solidaire du Secours Catholique Montfort-en-Chalosse, 11 juin 2022, Montfort-en-Chalosse. Déballage de la boutique solidaire du Secours Catholique Boutique solidaire du Secours Catholique 496, avenue Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse

2022-06-11 09:00:00 – 2022-06-11 17:00:00 Boutique solidaire du Secours Catholique 496, avenue Jean Jaurès

Montfort-en-Chalosse Landes Montfort-en-Chalosse EUR 0 0 La boutique du Secours Catholique ouvre ses portes pour un déstockage de vêtements d’été à prix modique. La boutique du Secours Catholique ouvre ses portes pour un déstockage de vêtements d’été à prix modique. +33 6 80 64 41 28 La boutique du Secours Catholique ouvre ses portes pour un déstockage de vêtements d’été à prix modique. Boutique solidaire du Secours Catholique 496, avenue Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Montfort-en-Chalosse Autres Lieu Montfort-en-Chalosse Adresse Boutique solidaire du Secours Catholique 496, avenue Jean Jaurès Ville Montfort-en-Chalosse lieuville Boutique solidaire du Secours Catholique 496, avenue Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse Departement Landes

Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-en-chalosse/

Déballage de la boutique solidaire du Secours Catholique Montfort-en-Chalosse 2022-06-11 was last modified: by Déballage de la boutique solidaire du Secours Catholique Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse 11 juin 2022 Landes Montfort-en-Chalosse

Montfort-en-Chalosse Landes