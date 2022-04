Débal’Hanvec Hanvec Hanvec Catégories d’évènement: Finistère

Hanvec Finistère Hanvec Vide-Grenier organisé par l’association DIMERC’HER à Hanvec. Dimanche 1er mai 9h à 18h – Salle Anne-Péron

ENTRÉE GRATUITE ! Restauration sur place.

Professionnels non admis debalhanvec@gmail.com +33 6 89 18 46 83 Vide-Grenier organisé par l’association DIMERC’HER à Hanvec. Dimanche 1er mai 9h à 18h – Salle Anne-Péron

