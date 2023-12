Voile : Grand Prix de Deauville-Coupe Henryot et Cie Deauville Yacht Club Deauville, 5 octobre 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

Une régate ouverte à tous les types de bateaux. Plus de 30 équipages vont s’affronter sur des J80, Dragon et Croiseurs Habitables sur des parcours côtiers et banane.

C’est le grand classique de fin de saison !.

Samedi 2024-10-05 fin : 2024-10-06 . .

Deauville Yacht Club Quai de la Marine

Deauville 14800 Calvados Normandie



The first regatta open to all types of boats. More than 30 crews will compete on J80s, Dragons and Cruisers on coastal and banana courses

It’s the big regatta of the new year!

Una regata abierta a todo tipo de embarcaciones. Más de 30 tripulaciones competirán en J80, Dragons y Cruisers en recorridos costeros y bananeros

¡Este es el gran clásico del final de temporada!

Eine Regatta, die für alle Arten von Booten offen ist. Mehr als 30 Mannschaften werden auf J80s, Dragons und Trailer Cruisern auf Küsten- und Bananenstrecken gegeneinander antreten

Es ist der Klassiker am Ende der Saison!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SPL Deauville