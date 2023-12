Voile : Les Vapeurs Deauville Yacht Club Deauville, 7 septembre 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

Nom d’une célèbre brasserie de la Côte Fleurie, elle associe sport et dégustation ! Un grand moment de la vie du club.

Disputée en équipage de minimum deux équipiers, cette compétition est ouverte à tous les bateaux du système à handicap Osiris Habitable d’un coefficient minimum de 10 Net, Sport-Boats, Dragon, J80..

Deauville Yacht Club Quai de la Marine

Deauville 14800 Calvados Normandie



Name of a famous brewery of the Côte Fleurie, it combines sport and tasting! A great moment in the life of the club.

Disputed with a minimum of two crew members, this competition is open to all boats of the Osiris Habitable handicap system with a minimum coefficient of 10 Net, Sport-Boats, Dragon, J80.

Lleva el nombre de una famosa cervecería de la Côte Fleurie y combina deporte y degustación Un gran momento en la vida del club.

Esta competición está abierta a todos los barcos del sistema de hándicap Osiris con un coeficiente mínimo de 10 Neto, Sport-Boats, Dragon, J80.

Benannt nach einer berühmten Brauerei an der Côte Fleurie, verbindet sie Sport und Verkostung! Ein großer Moment im Leben des Clubs.

Dieser Wettbewerb wird in Mannschaften mit mindestens zwei Besatzungsmitgliedern ausgetragen und steht allen Booten des Osiris Habitable Handicap-Systems mit einem Koeffizienten von mindestens 10 Net, Sport-Boats, Dragon, J80 offen.

