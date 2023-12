Voile : La Nuit des 100 Milles Deauville Yacht Club Deauville, 27 juillet 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

La régate qui monte ! Dernière régate de la baie de Seine avant la rentrée de septembre, celle-ci se court principalement de nuit, une des rares de ce type en Normandie. Direction les Iles de Saint-Marcouf en longeant la côte du Calvados. Départ le samedi vers 15h pour une arrivée le dimanche vers 15h..

Samedi 2024-07-27 fin : 2024-07-28 . .

Deauville Yacht Club Quai de la Marine

Deauville 14800 Calvados Normandie



The regatta’s going up! The last regatta in the Bay of the Seine before the start of September, this one is mainly run at night, one of the few of its kind in Normandy. Direction the islands of Saint-Marcouf along the Calvados coast. Departure on Saturday around 3 pm for an arrival on Sunday around 3 pm.

La regata del futuro La última regata de la bahía del Sena antes del comienzo del nuevo curso escolar en septiembre, se disputa principalmente de noche, una de las pocas de este tipo en Normandía. Diríjase a las islas de Saint-Marcouf, a lo largo de la costa de Calvados. Salida el sábado hacia las 15.00 h y llegada el domingo hacia las 15.00 h.

Die Regatta, die aufsteigt! Die letzte Regatta in der Seine-Bucht vor Beginn des Schuljahres im September, die hauptsächlich nachts stattfindet, ist eine der wenigen dieser Art in der Normandie. Richtung Iles de Saint-Marcouf entlang der Küste des Calvados. Abfahrt am Samstag gegen 15 Uhr, Ankunft am Sonntag gegen 15 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SPL Deauville