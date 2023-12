Voile : Mini Calvados Cup Deauville Yacht Club Deauville, 25 juin 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

Temps fort de la saison nautique, la Calvados Cup est dédiée aux mini 6,50, des bateaux petits par la taille (6,5 mètres) mais véritables bombes destinées à la performance pure, conçus pour affronter les conditions les plus difficiles et taillés pour traverser l’Atlantique en toute sécurité.

Première porte d’entrée de la course au large, les Gabart, Cammas, Caudrelier, grands marins qui naviguent autour du monde, ont tous commencé en Mini 6.50.

La course 1 (25 >28 juin) partira de Douarnenez pour rallier Deauville.

La course 2 (29 juin > 2 juillet) sera une double traversée de la Manche au milieu du plus important trafic maritime mondial.

La course 3 (3 > 6 juillet) proposera aux skippers 500 milles nautiques en solitaire.

En moins de 5 ans, cette course imaginée par le Deauville Yacht Club a su évoluer au fil des années pour coller le plus possible aux besoins et désirs des coureurs. Par son parcours technique semé d’embûches, elle s’affirme comme une grande classique..

Vendredi 2024-06-25 fin : 2024-07-06 . .

Deauville Yacht Club Quai de la Marine

Deauville 14800 Calvados Normandie



A highlight of the sailing season, the Calvados Cup is dedicated to the mini 6.50s, boats that are small in size (6.5 metres) but big on pure performance, designed to cope with the toughest conditions and built to cross the Atlantic in complete safety.

Gabart, Cammas and Caudrelier, the great sailors who sail around the world, all started out in Mini 6.50s.

Race 1 (June 25 > 28) will start in Douarnenez and finish in Deauville.

Race 2 (June 29 > July 2) will be a double crossing of the English Channel in the middle of the world’s busiest shipping lane.

Race 3 (July 3 > 6) will offer skippers 500 nautical miles of solo sailing.

In less than 5 years, this race devised by the Deauville Yacht Club has evolved over the years to meet the needs and desires of racers as closely as possible. With its technical course strewn with pitfalls, it has established itself as a great classic.

Punto culminante de la temporada de vela, la Copa Calvados está dedicada a los Mini 6.50, barcos de pequeño tamaño (6,5 metros) pero de grandes prestaciones, diseñados para afrontar las condiciones más duras y construidos para cruzar el Atlántico con total seguridad.

Gabart, Cammas y Caudrelier, los grandes navegantes que han dado la vuelta al mundo, empezaron en Mini 6.50.

La regata 1 (25 > 28 de junio) comenzará en Douarnenez y terminará en Deauville.

La regata 2 (29 de junio > 2 de julio) será una doble travesía del Canal de la Mancha en medio de la vía marítima más transitada del mundo.

La Regata 3 (3 > 6 de julio) ofrecerá a los patrones 500 millas náuticas de navegación en solitario.

En menos de 5 años, esta regata ideada por el Club Náutico de Deauville ha evolucionado a lo largo de los años para responder lo mejor posible a las necesidades y deseos de los regatistas. Con su recorrido técnico sembrado de escollos, se ha consolidado como un gran clásico.

Der Calvados Cup ist der Höhepunkt der Wassersportsaison und ist den Mini 6,50 gewidmet. Diese Boote sind mit 6,5 Metern zwar klein, aber wahre Leistungsbomben, die für die schwierigsten Bedingungen konzipiert sind und den Atlantik sicher überqueren können.

Gabart, Cammas und Caudrelier, die großen Segler, die um die Welt segeln, haben alle mit einem Mini 6.50 begonnen.

Das erste Rennen (25. bis 28. Juni) startet in Douarnenez und führt nach Deauville.

Rennen 2 (29. Juni > 2. Juli) ist eine doppelte Überquerung des Ärmelkanals inmitten des weltweit größten Schiffsverkehrs.

Rennen 3 (3. > 6. Juli) bietet den Skippern 500 Seemeilen im Alleingang.

In weniger als fünf Jahren hat sich das vom Deauville Yacht Club ins Leben gerufene Rennen weiterentwickelt, um den Bedürfnissen und Wünschen der Segler so weit wie möglich entgegenzukommen. Durch seine technisch anspruchsvolle Strecke mit vielen Hindernissen hat sich das Rennen als Klassiker etabliert.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SPL Deauville